Brasil, Colômbia e México reforçam pedido de divulgação de atas de eleição na Venezuela

Em um novo comunicado conjunto sobre a atual situação na Venezuela, os governos de Brasil, Colômbia e México afirmaram nesta quinta-feira (8) que é "fundamental" que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) apresente os resultados das eleições presidenciais.

Na nota, as três nações ratificaram o pedido para que os resultados eleitorais em Caracas possam ser verificados de forma imparcial, com base no respeito ao "princípio fundamental da soberania popular".

"[Os ministros] Consideram fundamental a apresentação pelo CNE dos resultados das eleições presidenciais de 28 de julho desagregados por mesa de votação", informou o trio.