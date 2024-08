Brasil perde para EUA no vôlei feminino e disputará bronze

SÃO PAULO, 8 AGO (ANSA) - A seleção dos Estados Unidos de vôlei feminino derrotou nesta quinta-feira (8) o Brasil, por 3 sets a 2, e se classificou para a disputa da medalha de ouro da competição.

Em um duelo de gigantes na Arena 1 Paris Sul, na capital francesa, a equipe comandada pelo técnico Karch Kiraly venceu com parciais 25/23, 18/25, 25/15, 23/25 e 15/11 em duas horas e 10 minutos de partida.

No primeiro set da reedição da final olímpica de Tóquio 2020, os Estados Unidos começaram melhor e chegaram a abrir cinco pontos de vantagem, mas, após parada técnica e as mudanças de Zé Roberto, com Macris e Tainara nos lugares de Roberta e Rosamaria, as brasileiras reagiram e até viraram o placar, com 19 a 16. No entanto, mesmo com uma grande atuação de Tainara no ataque e no bloqueio, o Brasil perdeu a parcial por 25 a 23. Este foi o primeiro set perdido pela seleção verde e amarela na competição.