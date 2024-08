Festival de Veneza cria seção para estreias de séries de TV

Na edição de 2024 do festival, que acontece de 28 de agosto a 7 de setembro, estreia uma verdadeira seção, por enquanto limitada a alguns títulos e fora de competição.

A iniciativa ocorre após Veneza se abrir para os filmes de plataformas de streaming - o caso da Netflix em 2015 com o longa "Beasts of No Nation", de Cary Fukunaga, em competição, seguido em 2017 pela série italiana "Suburra".

Segundo o diretor artístico do festival italiano, Alberto Barbera, "Veneza, embora fosse uma bolha alienante para a época, não é de todo imune ao seu tempo e lança-se na serialidade autoral, uma tendência audiovisual dos últimos anos".

A nova seção abriga quatro séries dirigidas por Cuarón, Sorogoyen, Vinterberg e Wright, que segundo os diretores são filmes muito longos "que nada têm a ver com a linguagem e convenções de séries de televisão" e, na verdade, também aspiram a um evento de lançamento no cinema.

"A proposta integral destas quatro séries parecia um risco que valia a pena correr, querendo prosseguir o compromisso do festival de sinalizar, senão antecipar, as tendências mais significativas que se manifestam no universo do cinema", destaca Barbera. (ANSA).