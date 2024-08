Israel alerta Hezbollah em caso de ataque a civis, diz mídia

Por sua vez, autoridades norte-americanas confirmaram que o Irã pode reconsiderar a possibilidade de lançar um ataque em grande escala contra Israel.

Segundo a imprensa local, Teerã foi avisado de que um ataque multifacetado a Israel poderá levar a um confronto direto entre os dois países. No entanto, os membros da administração democrata acreditam que o Irã ainda responderá, mas poderá fazer de uma forma mais comedida e não imediata.

As fontes relataram ainda que a República Islâmica foi alertada a recalibrar a sua resposta ao assassinato do líder do Hamas, já que agora parece provável que ele tenha sido atingido em uma operação secreta com uma bomba colocada no seu quarto e não em um ataque direto, como foi dito inicialmente. (ANSA).

