Itália receberá 16 crianças palestinas feridas

ROMA, 8 AGO (ANSA) - A Itália vai receber pelo menos 16 crianças palestinas evacuadas da Faixa de Gaza que necessitam de assistência médica urgente.

Os menores de idade, que estavam temporariamente no Egito, serão transferidos para hospitais de municípios do país europeu que aceitaram receber cidadãos do enclave.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, agradeceu seu novo homólogo egípcio, Badr Abdelatty, pela colaboração entre as nações.