Itália vence Turquia e avança à final do vôlei feminino em Paris

ROMA, 8 AGO (ANSA) - A Itália superou a Turquia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/22, e se classificou para a final do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, na França.

As duas seleções já haviam se enfrentado pelo grupo C do megaevento esportivo, e a Azzurra venceu pelos mesmos três a zero.

Na semifinal, a Itália teve uma exibição de gala de Paola Egonu, que cravou 24 bolas no chão da quadra turca. Outra atleta que ultrapassou a marca dos dois dígitos foi Myriam Sylla, autora de 12 pontos.