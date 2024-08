Italiana supera Ana Marcela Cunha e conquista bronze no Sena

PARIS, 8 AGO (ANSA) - A Italiana Ginevra Taddeucci conquistou nesta quinta-feira (8) a medalha de bronze na maratona aquática de 10 quilômetros nas Olimpíadas de Paris, prova que teve a brasileira Ana Marcela Cunha, atual campeã olímpica, em quarto lugar.

Taddeucci completou o percurso no Rio Sena em 2h3m43s, nove segundos atrás da medalhista de ouro Sharon van Rouwendaal, da Holanda, com 2h03m34s. A australiana Moesha Johnson, com 2h03m40s, ficou com a prata.

"É uma medalha incrível, ainda mais se pensarmos que, um mês atrás, eu não tinha vaga nos Jogos", afirmou a italiana, em lágrimas, em entrevista à emissora RAI. "A corrente no Sena era terrível", acrescentou.