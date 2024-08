Líder catalão foragido retorna à Espanha e desaparece novamente

"Hoje vim lembrá-los que ainda estamos aqui! Ainda estamos aqui porque não temos o direito de desistir, o direito à autodeterminação pertence ao povo", acrescentou.

Puidgemont apareceu publicamente pela primeira vez em território espanhol desde que se mudou para a Bélgica em 2017. "Há sete anos que nos perseguem por querermos ouvir a voz do povo catalão, há sete anos que começou uma repressão muito dura", enfatizou ele após subir em um palco montado no Arco do Triunfo, em Barcelona.

Logo depois, ele desapareceu novamente. Os investigadores levantam a hipótese de que a fuga tenha sido planejada com o uso de duas viaturas.

Segundo as autoridades locais, citadas pela agência Efe, um agente da polícia catalã [Mossos d'Esquadra] foi detido por supostamente ter facilitado a fuga de Puigdemont.

A principal hipótese é que o político catalão tenha saído do centro da cidade de carro, com a colaboração de outras pessoas.

A polícia realiza uma operação de busca em toda a Catalunha.