Meloni pede para presidente do Irã 'reabrir via do diálogo'

ROMA, 8 AGO (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, telefonou para o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, como parte dos esforços para evitar uma disseminação do conflito no Oriente Médio.

A conversa ocorreu em meio à expectativa por uma resposta militar de Teerã ao assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, por Israel no último dia 31 de julho.

Segundo comunicado do governo italiano, Meloni destacou a "necessidade de evitar uma ampliação do conflito em curso na Faixa do Gaza" e pediu para o Irã "reabrir o caminho do diálogo". Durante a conversa, a premiê também destacou o "compromisso da Itália em favorecer a paz e a estabilidade da região, através de um necessário cessar-fogo na Faixa de gaza, da libertação dos reféns [pelo Hamas] e do reforço da ajuda humanitária à população civil".