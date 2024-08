Nobel da Paz chega a Bangladesh para liderar transição

DACA, 8 AGO (ANSA) - O vencedor do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus desembarcou nesta quinta-feira (8) em Daca, capital de Bangladesh, para liderar o processo de transição no oitavo país mais populoso do mundo após a renúncia da premiê Sheikh Hasina.

Apelidado de "banqueiro dos pobres" por sua dedicação à luta contra a desigualdade, o economista de 84 anos foi escolhido para guiar um governo provisório após as manifestações que derrubaram Hasina, que estava no poder desde 2009 e era acusada de corrupção e de reprimir dissidentes.

"Hoje é um dia glorioso para nós, Bangladesh obteve uma segunda independência", declarou Yunus a jornalistas no aeroporto de Daca. Segundo ele, sua prioridade será "restabelecer a lei e a ordem".