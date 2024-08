Suspeitos de planejar ataque a show de Taylor Swift são presos

BRUXELAS, 8 AGO (ANSA) - As autoridades austríacas prenderam na última quarta-feira (7) dois suspeitos de planejarem um atentado terrorista contra os shows da cantora e compositora norte-americana Taylor Swift no país.

A estrela pop faria três apresentações da sua "The Eras Tour" no estádio Ernst Happel, em Viena, nos próximos dias 9, 10 e 11 de agosto, mas todas foram canceladas por precaução.

"Com a confirmação de oficiais do governo de um ataque terrorista planejado no estádio de Ernst Happel, não temos escolha a não ser cancelar os três shows programados para a segurança de todos", afirmou a organizadora das apresentações.