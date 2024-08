Tragédia na Bélgica reacende debate sobre direitos trabalhistas

A tragédia de Marcinelle é a terceira maior em número de vítimas com imigrantes italianos em minas. As duas primeiras aconteceram nos Estados Unidos: a de Dawson, em 1913, matou 146 mineradores do país europeu, e a de Monongah, em 1907, vitimou entre 350 e mil trabalhadores, sendo a metade da Itália.

"Desde o primeiro artigo da Constituição da República [Italiana] se estabelece o inseparável vínculo entre democracia e trabalho. Respeitar a dignidade dos trabalhadores é um princípio fundamental, firmado a nível internacional e que, entretanto, ainda não foi completamente alcançado", comentou o presidente da Itália, Sergio Mattarella, sobre as vítimas na Bélgica.

Já a premiê Giorgia Meloni disse que a tragédia de Marcinelle deixou uma "marca indelével na história nacional e europeia". "É uma das páginas mais dramáticas da grande história da emigração italiana, feita de derrotas, sacrifícios, privações, mas também de sucessos, batalhas vencidas e resultados extraordinários", acrescentou. (ANSA).

