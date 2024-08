De passagens a hotéis, Itália oferece descontos a descendentes

A última etapa da inscrição aborda eventuais planos do descendente de viajar à Itália e tipos de turismo de seu interesse. Após a conclusão do cadastro, o usuário ganha um cartão "Italea virtual" que oferece descontos na rede de parceiros do programa na Itália, incluindo hospedagens, alimentação e outros serviços.

Os inscritos são constantemente incentivados a interagir com a página da ação para acumular pontos através de um quiz sobre tradições, lugares de interesse, curiosidades, especialidades culinárias, entre outros. Além disso, a plataforma oferece descontos em passagens aéreas para o "Belpaese" em voos da ITA Airways.

Através de um link disponível na Italea, o descendente é direcionado para a área de reservas da companhia aérea. Os descontos variam de 5% a 10%, mas as tarifas reduzidas só valem para viagens até 31 de dezembro deste ano e na classe econômica.

Os pontos de desconto acumulados na plataforma também não valem para voos da ITA.

O "Turismo de Raízes" integra os investimentos do Plano Nacional de Reconstrução e Resiliência (PNRR), e seu foco de atuação é ampliar as ofertas turísticas voltadas aos descendentes de italianos, estimados em 80 milhões no mundo.

O Brasil possui a maior comunidade italiana no exterior, com uma população que supera os 30 milhões de ítalo-descendentes.