Rússia veta ONG de direitos humanos de George e Amal Clooney

A nota ainda afirma que, "por meio de uma cobertura de ideias humanitárias, estes 'combatentes da justiça' levam adiante iniciativas ilegais contra as mais altas autoridades russas".

"As atividades desta ONG são declaradas como indesejáveis no território do nosso país", acrescenta.

No início de agosto, o mesmo gabinete também declarou como "indesejada" a fundação alemã Konrad Adenauer, que trabalha na promoção da democracia.

A Rússia está em guerra com a Ucrânia desde 2022, após ter invadido o país vizinho. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) divulgados em julho, quase 10 mil civis ucranianos perderam a vida no conflito. (ANSA).

