Trump publica falsa imagem de apoio de Taylor Swift

NOVA YORK, 20 AGO (ANSA) - Após o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter postado nas redes sociais uma falsa imagem de apoio de Taylor Swift, uma fonte próxima da cantora negou que a artista tenha endossado a campanha do republicano.

O candidato publicou no Truth Social uma foto criada por Inteligência Artificial (IA) da cantora vestida com uma fantasia de Tio Sam em um cartaz que menciona: "Taylor Swift quer que você vote em Donald Trump". Além disso, o magnata postou outras imagens de mulheres usando camisetas com a frase "Swifties com Trump".

"Ela não endossou da última vez e não fará agora. Ele claramente perdeu a cabeça", declarou a fonte em entrevista ao tabloide Daily Mail.