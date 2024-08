EUA anunciam sanções contra colonos israelenses na Cisjordânia

As sanções miram a ONG Hashomer Yosh, acusada de fornecer apoio material a um assentamento judeu na Cisjordânia.

Nos últimos anos, Israel vem expandindo as colônias no território palestino, ação que é condenada pela comunidade internacional, que diz que essa prática afasta as chances de paz no Oriente Médio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.