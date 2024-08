Grandes criadores da moda são celebrados com mostras na Itália

Enquanto isso, em Roma, em novembro deste ano, o Museu Maxxi verá um grande retorno aos seus espaços: o da moda.

A exposição "Memorável: Ipermoda", organizada em colaboração com a Câmara Nacional de Moda Italiana e com curadoria de María Luisa Frisa, oferecerá uma complexa constelação de itens do setor, como roupas e acessórios, mas também imagens para contar o presente da moda, na sua forma criativa e estrutura econômica, nas práticas de design, na utilização de tecnologias cada vez mais sofisticadas, nos protagonistas e atores coadjuvantes, e na sua aspiração a ser, de fato, memorável.

Paralelamente, em Londres, a Barbie, ícone da moda pop de gerações inteiras produzida pela Mattel, está exposta no Design Museum. A rainha das bonecas há 65 anos ficará à mostra até 23 de fevereiro de 2025.

"Barbie: A Exposição" traça a história e a evolução da Barbie entre o design e a moda, através de uma seleção de bonecas, que vão desde a primeira edição até as opções falantes ou icônicas.

A mostra traça as mudanças da Barbie no que diz respeito à evolução cultural, do ponto de vista da diversidade e da inclusão, apesar de a relação com a moda, demonstrada pelos looks modernos e pelas roupas de marcas prestigiadas e grandes estilistas, estar no centro da iniciativa. (ANSA).