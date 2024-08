Homem gasta 10 mil euros e esvazia vitrine de livraria em Milão

"Foi uma venda excepcional. Fiquei sem palavras e achei genial que alguém possa ter se interessado por todos os exemplares expostos a ponto de comprá-los. Estamos falando de um espaço de cinco metros de comprimento por três de altura", contou Matteo Hoepli, último descendente de Ulrico Hoepli, um suíço naturalizado italiano que, no final do século 19, abriu a livraria e a editora no centro de Milão.

O interesse do cliente também surpreendeu a caixa da loja, que, em um primeiro momento, não entendeu a intenção. Em seguida, ela realizou a fatura dos 200 livros da vitrine, com obras sobre história da arte e da fotografia, ensaios sobre a atualidade e história, e que foi paga com cartão de crédito. Sem pedir desconto à livraria, o cliente chamou um táxi e levou sua compra.

"Este episódio nos ensinou que não é possível prever o que vai acontecer. Eu represento a quinta geração de uma empresa familiar e não me lembro de algum episódio tão excepcional nos relatos dos meus avós e bisavós. Serei eu a contar a meus filhos e netos", disse Hoepli. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.