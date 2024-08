Israel faz operação militar na Cisjordânia; ONU condena

TEL AVIV, 28 AGO (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) lançaram nesta quarta-feira (28) uma ampla operação militar na Cisjordânia ocupada, iniciativa que arrisca agravar o conflito no Oriente Médio e definida como "violação do direito internacional" pela ONU.

A ofensiva se concentra principalmente na área de Tulkarm, no norte do território palestino, mas as tropas israelenses também realizam atividades em Jenin e no campo de Al Fara, perto de Tubas.

Até o momento, pelo menos 10 palestinos morreram em tiroteios com militares de Israel ou em ataques com drones. O Exército também disse que diversos indivíduos foram presos.