Israel recupera corpo de soldado morto nos ataques de 7/10

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu elogiou os esforços das Forças de Defesa de Israel (IDF) na operação e garantiu que vai trazer de volta ao "todos os reféns e corpos restantes".

Em meio a tudo isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) informou que um veículo humanitário da entidade foi alvejado pelas forças israelenses em Gaza, mas o episódio não causou vítimas.

"Um veículo humanitário da ONU claramente identificado e que fazia parte de um comboio totalmente coordenado com as Forças Armadas de Israel foi atingido 10 vezes por disparos israelenses", disse Stéphane Dujarric, porta-voz da organização.

A entidade acrescentou que as pessoas que estavam dentro do carro escaparam com vida graças à blindagem. (ANSA).

