Jogador uruguaio Juan Izquierdo morre em São Paulo

(ANSA) - BRASÍLIA, 28 AGO - O jogador uruguaio Juan Manuel Izquierdo, que sofreu uma arritmia cardíaca na semana passada durante um jogo entre Nacional e São Paulo pela Libertadores, morreu na noite de terça-feira (27).

O atleta de 27 anos faleceu em decorrência de danos cerebrais provocados por complicações cardíacas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul da capital paulista.

"Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan", disse uma nota divulgada pelo São Paulo.