Lukaku passa por exames em Roma e enlouquece torcida do Napoli

ROMA, 28 AGO (ANSA) - O atacante Romelu Lukaku passou por exames médicos nesta quarta-feira (28) e está pronto para iniciar uma nova aventura no futebol italiano, desta vez pelo Napoli.

O jogador belga, que já defendeu Internazionale e Roma, pertence ao Chelsea, mas será adquirido pelos azzurri por cerca de 30 milhões de euros.

Como acontece com vários atletas que são contratados pelo tricampeão italiano, o centroavante deverá assinar a papelada que o ligará aos campanos ao lado do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, em seus escritórios em Roma.