MP da Itália amplia investigação sobre naufrágio de superiate

Isso causou o alagamento da sala de máquinas do Bayesian e um subsequente blecaute no veleiro.

Griffiths, por sua vez, era o marinheiro de turno na ponte do barco e deveria ter avisado o restante da tripulação sobre a chegada da violenta tempestade que afundou a embarcação.

A suspeita dos investigadores é de que os passageiros não foram alertados sobre o mau tempo, uma vez que a maioria das vítimas estava fechada dentro dos camarotes do iate.

Fabricado em 2008 pelo estaleiro italiano Perini Navi, o veleiro pertencia à empresa Revton, companhia com sede na ilha britânica de Man e que tem como proprietária Angela Bacares, viúva do bilionário Mike Lynch, um dos sete mortos no naufrágio.

As outras vítimas são a filha do casal, Hannah; Ricardo Thomas, cozinheiro do Bayesian; Jonathan Bloomer, presidente do banco Morgan Stanley International, e sua esposa, Judy Bloomer; e o advogado de Lynch, Chris Morvillo, e sua mulher, a designer de joias Neda Morvillo.

Ao todo, o barco levava 12 passageiros e 10 tripulantes, sendo que 15 pessoas escaparam com vida. (ANSA).