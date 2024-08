Cafeteria para portadores de Alzheimer é inaugurada na Itália

TROIA, 29 AGO (ANSA) - Os portadores de Alzheimer, em Troia, na Puglia, sul da Itália, têm agora um café para chamar de seu. Anunciado nesta quarta-feira (28), o Caffè Alzheimer será um lugar voltado a quem sofre da doença e a seus familiares, de modo a proporcionar a inclusão social e prevenir o isolamento dos afetados com a enfermidade degenerativa.

"[O Caffè Alzheimer ]será um espaço onde familiares e cuidadores terão a possibilidade de se encontrar, de trocar informações, de conhecer melhor a doença graças à presença de especialistas [na área]", explicou o prefeito da cidade, Francesco Caserta.

O Caffè Alzheimer terá como sede o asilo San Giovanni di Dio, em Troia. Apesar de sua estrutura ser financiada pelo governo da Puglia e pelo Ministério do Trabalho, a idealizadora da proposta é Filomena Casoli, que há anos convive com pessoas afetadas com o problema.