Itália exige libertação de seus cidadãos presos na Venezuela

BRUXELAS, 29 AGO (ANSA) - O governo da premiê Giorgia Meloni voltou a exigir nesta quinta-feira (29) a libertação dos presos políticos italianos na Venezuela, em meio à crise deflagrada no país após a justiça validar a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, sem revelar as atas eleitorais.

"Pedimos a libertação de todos os presos políticos com passaporte italiano na Venezuela. A situação é verdadeiramente preocupante, esta não é a forma de garantir um resultado do regime de Maduro", afirmou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em Bruxelas.

De acordo com o chanceler italiano, "o que está acontecendo é inaceitável" e, portanto, exige a "liberação dos prisioneiros políticos, a começar pelos que têm passaporte italiano".