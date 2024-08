Jolie e Blanchett brilham no 2º dia do Festival de Veneza

LIDO DI VENEZIA, 29 AGO (ANSA) - Com elegância e beleza, as atrizes Angelina Jolie e Cate Blanchett, duas estrelas de Hollywood, iluminaram nesta quinta-feira (29) o segundo dia da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, na Itália.

A estrela americana está participando do evento em virtude do longa "Maria", de Pablo Larraín, que conta os últimos dias de vida da cantora de ópera Maria Callas, interpretada por Jolie. O filme é um dos mais aguardados da competição principal.

Ela roubou a cena em Veneza ao posar no tapete vermelho usando um vestido voile bege com uma curta capa de pele combinando, apesar do tempo abafado que está fazendo no município.