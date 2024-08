Obra de Vasari é exposta em Veneza após séculos desaparecida

"Hoje, o teto vasariano voltou a brilhar no lugar onde foi pintado, em Veneza. É uma obra extraordinária, como também são o longo trabalho de recuperação, restauro e composição [das peças]", afirmou o ministro dos Bens Culturais, Gennaro Sangiuliano.

Os oito painéis que compõem o teto de Vasari farão parte da mostra permanente do museu na capital do Vêneto. O retorno da arte em Veneza coincide com as celebrações dos 450 anos da morte do pintor toscano, que deve ser homenageado também com a reabertura do "corredor vasariano", com diversas obras, na Galeria degli Uffizi, em Florença. (ANSA).

