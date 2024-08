Refém israelense resgatado passou 40 dias em hospital em Gaza

No início da guerra, os hospitais no sul de Gaza não estavam sob pressão das FDI, que permaneciam no norte da Faixa e, evidentemente, foram utilizados durante muito tempo para manter os reféns sequestrados desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro de 2023.

Na entrevista, Boaz explicou que "seu pai esteve no hospital no sul da Faixa de Gaza com Farhan durante todo o tempo de sua prisão, cerca de 40 dias".

"Um vínculo especial foi criado entre eles, Farhan também ficou ferido, mas cuidou do meu pai e o apoiou. Papai estava velho e doente, não recebeu medicamentos e tratamento adequados, foi morto desta forma com um longo sofrimento físico e mental", contou.

"Meu pai disse a Farhan que nos ama e que deveria cuidar dos membros do kibutz", concluiu.

De acordo com as autoridades israelenses, 104 dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas na ofensiva de outubro passado permanecem em Gaza, incluindo os corpos dos 34 mortos confirmados pelas FDI. (ANSA).