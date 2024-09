Atleta olímpica ugandense morre após ser queimada por namorado

O presidente do Conselho Nacional de Esportes de Uganda, Donald Rukare, lamentou a violência contra a atleta, que culminou em seu falecimento.

"Soubemos da triste morte da nossa atleta olímpica Rebecca Cheptegei após um ataque violento do namorado. Que a sua alma descanse em paz. Condenamos veementemente a violência contra as mulheres", escreveu Rukare no X. Ele ainda acrescentou que "um ato vil e insensato levou à perda de uma grande atleta". A maratonista encerrou os Jogos de Paris na 44ª posição.

A violência de gênero no Quênia é um problema sério. Segundo o Instituto Nacional de Estatística do país, 34% das mulheres quenianas acima de 15 anos já foram vítimas de agressões. Já o feminicídio bateu recorde em 2022, com 725 casos de mulheres assassinadas por homens com os quais tiveram algum tipo de relacionamento amoroso. (ANSA).

