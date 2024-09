Polícia identifica vítimas de atentado em escola nos EUA

NOVA YORK, 5 SET (ANSA) - A polícia da Geórgia, nos Estados Unidos, identificou os quatro mortos em um atentado a tiros na escola de ensino médio Apalachee, em Winder.

As vítimas são os estudantes Mason Schermerhorn e Christian Angulo, ambos de 14 anos, e os professores Christina Irimie, de 53, e Richard Aspinwall, de 39.

O autor dos disparos, que foi preso, é o também aluno Colt Gray, 14, que usou um fuzil AR-15 no ataque. No ano passado, Gray chegou a ser interrogado no FBI devido a denúncias anônimas a respeito de ameaças sobre um possível tiroteio em uma escola.