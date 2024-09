Prosseguem buscas na Itália por 21 desaparecidos após naufrágio

Entre os desaparecidos, que seriam da Síria e do Sudão, estão pelo menos três crianças, de acordo com o relato dos náufragos, que foram levados para o centro de acolhimento de Lampedusa.

A ilha fica mais perto do norte da África do que da Península Itálica e é a principal porta de chegada para migrantes forçados e refugiados no país.

Na maior parte dos casos, esses deslocados internacionais usam a Itália apenas para entrar na União Europeia e depois seguem para nações no norte do bloco.

Segundo o Ministério do Interior italiano, o país recebeu cerca de 43 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2024, queda de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado.

As principais nações de origem são Bangladesh (8,5 mil), Síria (7 mil), Tunísia (5,9 mil), Egito (2,6 mil) e Guiné (2,4 mil), e os barcos partem das costas líbia ou tunisiana.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 30,2 mil pessoas morreram ou desapareceram na travessia do Mediterrâneo desde 2014, sendo 23,8 mil apenas no trecho Central do mar, entre o norte da África e o sul da Itália. Em 2024, o número de fatalidades nessa rota totaliza pouco mais de mil. (ANSA).