Stellantis confirma investimento de US$ 385 milhões na Argentina

SÃO PAULO, 5 SET (ANSA) - O grupo automotivo Stellantis confirmou nesta quinta-feira (5) um investimento de US$ 385 milhões (R$ 2,1 bilhões em valores atuais) na fábrica de Córdoba, na Argentina, entre 2025 e 2030, com o objetivo fortalecer sua posição de liderança no mercado sul-americano, onde tem 23,1% de participação.

O aporte já havia sido antecipado pela empresa em março passado e foi confirmado agora durante uma visita do presidente da companhia na América do Sul, Emanuele Cappellano, à unidade produtiva no norte argentino.

"Córdoba é um estabelecimento histórico para o grupo Stellantis", disse o executivo italiano. Inaugurada em 1997, a fábrica conta hoje com 1,1 mil funcionários, com capacidade de 162 mil unidades por ano, e hoje se dedica à produção do Fiat Cronos, carro líder de mercado na Argentina, onde a marca italiana tem 29,8% de participação.