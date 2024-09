Agosto de 2024 foi o mais quente da história, diz órgão da UE

ROMA, 6 SET (ANSA) - O mês de agosto de 2024 foi o mais quente para o período na história da humanidade, empatado com 2023, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), sistema de observação da Terra da União Europeia.

Segundo relatório publicado pelo organismo, agosto passado registrou uma temperatura média de 16,82ºC, 0,71ºC acima da média do período entre 1991 e 2020 e 1,51ºC maior que a média entre 1850 e 1900, a chamada era pré-industrial, que serve de referência para metas contra o aquecimento global.

Ainda de acordo com o C3S, trata-se do 13º mês dentre 14 com recorde mensal de calor (a exceção é julho de 2024, segundo mais quente para o período), reforçando as projeções de que 2024 pode superar 2023 como ano mais quente na história.