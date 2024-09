Blinken diz que 90% de acordo de trégua em Gaza foi concluído

PORTO PRINCIPE, 6 SET (ANSA) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que 90% dos termos do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e o Hamas foram concluídos, mas pediu para ambas as partes resolverem as questões críticas restantes.

Durante coletiva de imprensa no Haiti, na última quinta-feira (5), o representante do governo de Joe Biden disse que é necessário finalizar as discussões sobre pontos como o controle do Corredor Filadélfia e os detalhes de uma troca de reféns.

"Chegamos a 90% de acordo, mas aspectos importantes continuam sem solução", declarou ele, destacando que os EUA vão oferecer mais ideias nos próximos dias através dos mediadores Egito e Catar, na esperança de selar um pacto.