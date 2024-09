Filme sobre abusos na Ilha do Marajó vence prêmio em Veneza

"Manas" narra a história de uma adolescente de 13 anos que vive junto ao pai, à mãe e a três irmãos na Ilha do Marajó e passa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Conforme amadurece, ela vê ruir muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos.

"Estou transbordando de felicidade e emoção. Esse prêmio é importante para mim como diretora, para toda a equipe brilhante que fez esse filme, para todas as "manas" do Pará, do Brasil e do Mundo", celebrou a cineasta brasileira.

"É um prêmio que eu recebo em nome do nosso cinema brasileiro, ele representa nossa força, nossa verdade, nossa ousadia e coragem em resistir assim como nossa protagonista resiste e reage bravamente", acrescentou.

O filme é uma produção da Inquietude, em coprodução com Globo Filmes, Canal Brasil, Pródigo e Fado Filmes (Portugal). (ANSA).

