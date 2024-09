Lançamento de carbonara em lata 'assusta' italianos

Mas essa não é a primeira polêmica envolvendo o prato, um dos mais tradicionais da cultura do "Belpaese". Na versão admitida na Itália, o carbonara é feito com spaghetti di grano duro, mas variações com as massas rigatoni ou penne também existem no país. A receita contempla ainda guanciale ou pancetta, ovos, queijo pecorino e pimenta-do-reino.

No entanto, fora da Itália há versões do carbonara feitas com creme de leite, bacon, manteiga e outros ingredientes, a depender da criatividade.

"Versões da receita original se difundiram pelo mundo devido à dificuldade de se encontrar os produtos originais em muitos países que receberam imigrantes italianos décadas atrás. No Brasil, por exemplo, não se achavam guanciale e pecorino até meados dos anos 1990", explicou Gerardo Landulfo, delegado da Accademia della Cucina Italiana em São Paulo, durante o Carbonara Day 2024, celebrado em todo o mundo em 6 de abril.

Instituída em 2017 pela Unione Italiana Food e a International Pasta Organization, a data visa a promoção deste que é um dos pratos mais consumidos no país europeu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.