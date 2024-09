'Reduzir dívida pública é necessidade', diz presidente italiano

CERNOBBIO, 6 SET (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, declarou nesta sexta-feira (6) que reduzir a dívida pública do país é uma "necessidade inevitável".

Em discurso no Fórum Ambrosetti em Cernobbio, no Lago Como, o chefe de Estado enfatizou que "a Itália é uma devedora honrada com uma história de 30 anos, excedentes primários anuais do Estado e com uma dívida pública que cresceu largamente desde 1992, principalmente devido aos juros".

"No que diz respeito à dívida, a Itália pagou mais juros do que a França e a Alemanha juntas", acrescentou ele, ressaltando que a tendência das taxas é um "termômetro questionável".