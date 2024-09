Reunião entre Putin e Zelensky é possível e necessário,diz Orbán

"Depois, há o cessar-fogo, sobre o qual existe um mal-entendido na opinião pública ocidental de que devemos primeiro elaborar um plano de paz, depois iniciar negociações e depois implementar o cessar-fogo", acrescentou.

Orbán advertiu que "o processo não é assim, porque olhando para as experiências mais recentes", o seu ponto de vista pessoal é que "primeiro vem o cessar-fogo, depois o diálogo e finalmente o plano de paz".

Durante o discurso, o líder da Hungria reagiu com irritação a uma pergunta de um jornalista sobre se planejava "fazer as pazes" com Zelensky, após as divergências causadas pela sua visita a Moscou assim que assumiu o cargo de presidente rotativo da UE.

"Temos um bom relacionamento, do que você está falando?", disse Orbán ao repórter. "O diálogo é realmente importante. Se não houver diálogo não há possibilidade de paz", acrescentou, defendendo a sua viagem à Rússia para ver Putin.

Além disso, o primeiro-ministro húngaro teceu elogios à sua homólogo italiana, Giorgia Meloni, com quem partilha o espaço da extrema-direita europeia, mas de quem se distanciou formando um novo grupo parlamentar. Ela também apoia firmemente Kiev e rejeita qualquer aproximação com Putin.

"Meloni é minha 'irmã cristã'. No início, esta relação não tinha um papel importante na política europeia, mas agora juntos podemos abrir uma nova era", enfatizou.