Série sobre Mussolini é lançada no Festival de Veneza

O autor também acredita que a série cinematográfica de sua trilogia é "uma extensão natural do romance [escrito por ele]".

"O meu romance documental, a minha pesquisa foi por uma forma de arte popular, a de contar com uma nova perspectiva e que chegue a todos de uma maneira democrática. Claro que houve riscos, mas foram superados", contou Scurati.

O escritor ainda acrescentou que "este trabalho é uma nova forma de mobilização para que todos saibam que tipo de sedução poderosa foi aquela [do fascismo] e fazer com que as pessoas sintam repulsa [pelo regime]".

Mussolini é tido como um dos pais do fascismo na Europa. Ele governou a Itália de 1922 até 1943, quando foi deposto. Com o derrota italiana na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Mussolini foi preso e morto em 1945. (ANSA).

