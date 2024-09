Apresentador italiano Luca Giurato morre aos 84 anos

Daniela Vergara, viúva do jornalista, afirmou que ele faleceu repentinamente em Santa Marinella, na região do Lazio, onde estavam aproveitando o "último vislumbre do verão".

"Luca Giurato acompanhou por anos os dias de milhões de italianos, entrando virtualmente em suas casas como jornalista e apresentador, com competência, simpatia, genuinidade e também com a rara e preciosa virtude da auto-ironia. Tenho a certeza que além da sua profissão, o seu público também se lembrará de você como um amigo", disse a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. (ANSA).

