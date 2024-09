Cidadania para filhos de imigrantes sofre derrota na Itália

Já o líder do Ação, Carlo Calenda, rebateu que é "loucura votar contra a própria proposta".

O debate sobre o "jus scholae" ganhou tração na Itália após Tajani vir a público defender um modelo que permita a filhos de estrangeiros nascidos no país obter a cidadania ao completar 10 anos de estudos no sistema de ensino nacional.

A ideia conta com apoio da oposição, mas enfrenta forte resistência da direita nacionalista, representada pelos partidos Irmãos da Itália (FdI), da premiê Giorgia Meloni, e Liga, do ministro da Infraestrutura e dos Transportes e vice-premiê Matteo Salvini, colegas de Tajani no governo.

Atualmente, as regras são regidas pelo princípio do "jus sanguinis" ("direito de sangue"): é cidadão quem tem antepassados italianos, sejam pais, avós, bisavós, etc. Já os filhos de imigrantes só podem obter a cidadania ao completar 18 anos, mesmo que tenham nascido e crescido na Itália, o que, segundo críticos desse sistema, marginaliza crianças e adolescentes que nunca conheceram outro lugar.

Por sua vez, a direita alega que o "jus scholae" poderia abrir as portas para uma suposta "invasão" de imigrantes. De acordo com um estudo realizado pela Associação para o Desenvolvimento da Indústria do Sul da Itália (Svimez), a mudança nas regras beneficiaria cerca de 48 mil crianças.

