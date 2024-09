Harris e Trump mostraram 'como vão punir o mundo', diz Rússia

MOSCOU, 11 SET (ANSA) - A Rússia criticou ambos os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, após o debate eleitoral ocorrido na última terça-feira (10).

"Foi um show entre duas pessoas que não são responsáveis pelas próprias palavras", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, em entrevista a rádio Sputnik.

Segundo Zakharova, Harris e Trump discutiram "como punirão o mundo inteiro e por quais motivos". A porta-voz também lembrou o papel dos Estados Unidos nas guerras do Afeganistão (2001-2021) e do Iraque (2003-2011), quando invadiram e bombardearam ambos os países com o apoio de nações aliadas.