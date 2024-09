Itália recorda 11/9 e renova compromisso contra terrorismo

Na mensagem, ela lembra que o ataque terrorista foi "devastador" e "atingiu o coração dos Estados Unidos da América e de todo o Ocidente".

Por fim, dirige seus pensamentos às milhares de vítimas inocentes e suas famílias, 23 anos depois da tragédia, e reforça a luta contra o terrorismo.

"Em sua memória, nosso compromisso com a luta contra o fundamentalismo islâmico e todas as formas de terrorismo continua, em defesa dos valores, da liberdade e democracia, pilares de nossa Constituição e nossa cultura. Não esqueceremos", acrescentou a premiê italiana.

Além de Meloni, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, também lembrou dos "23 anos desde o covarde ataque de 11 de setembro" e expressou sua proximidade.

"A Itália está próxima do povo dos Estados Unidos, honrando a memória das vítimas. Hoje, mais do que nunca, é essencial renovar o compromisso com a paz e a segurança contra o extremismo e em defesa dos valores democráticos", concluiu ele.

Em 11 de setembro de 2001, em menos de duas horas, as torres gêmeas do World Trade Center foram reduzidas a uma montanha de pó e aço, o Pentágono ficou destruído e quase 3 mil pessoas perderam a vida. (ANSA).