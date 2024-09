Mortes por tufão no Vietnã passam de 150 e devem aumentar

ROMA, 11 SET (ANSA) - O número de mortos no Vietnã após a passagem do tufão Yagi subiu para 152 nesta quarta-feira (11), enquanto 58 pessoas seguem desaparecidas.

O balanço foi atualizado pela BBC e ainda pode se agravar nas próximas horas.

A chegada do Yagi no sábado (7), com ventos que ultrapassaram os 150 quilômetros por hora, provocou um cenário catastrófico, com grandes perdas principalmente no norte do país, onde cerca de 430 municípios estão debaixo d'água.