Trump reclama de mediadores e deixa dúvida sobre novo debate

"Foi manipulado, como eu presumi que seria. Quando você olhava para o fato de que eles estavam corrigindo tudo e não corrigindo ela. Foi um três contra um. Tudo bem, eu tive chances piores antes, mas nunca tão óbvias", afirmou ele, referindo-se aos moderadores David Muir e Linsey Davis, apresentadores da ABC News.

O confronto entre Trump e Harris foi realizado na Filadélfia, Pensilvânia, estado pêndulo mais importante para a conquista da Casa Branca, em meio a um cenário de virtual empate técnico nas pesquisas.

Durante o debate, Harris conseguiu encurralar Trump em vários momentos, com calma e determinação, mas também roubando algumas de suas expressões mais midiáticas e agressivas. No geral, a disputa foi marcada por investidas mais ou menos eficazes, escorregões do republicano e momentos de tensão.

Entre os principais temas debatidos estão economia, aborto, imigração e as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.