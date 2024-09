Após escândalo, Pompeia confirma reunião de G7 da Cultura

POMPEIA, 12 SET (ANSA) - A cidade de Pompeia, na Campânia, sul da Itália, confirmou nesta quinta-feira (12) que receberá um encontro do G7 no próximo dia 20 de setembro, após a etapa no sítio arqueológico homônimo ter sido colocada em dúvida em função do escândalo que derrubou o ministro da Cultura do país europeu, Gennaro Sangiuliano.

O prefeito de Pompeia, Carmine Lo Sapio, afirmou à ANSA estar "muito satisfeito" em receber a reunião dos ministros da Cultura do grupo de sete potências, para a qual o Brasil também foi convidado.

Na semana passada, Sangiuliano renunciou ao cargo após a suspeita de que ele havia passado informações confidenciais do encontro em Pompeia para sua ex-amante Maria Rosaria Boccia, que não tinha cargo oficial no Ministério da Cultura da Itália.