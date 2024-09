Após receber sanções, Irã convoca embaixadores ocidentais

ISTAMBUL, 12 SET (ANSA) - O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou nesta quinta-feira (12) os embaixadores no país da França, do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha em razão das denúncias de ter fornecido mísseis à Rússia.

Os diplomatas foram chamados pela pasta liderada pelo ministro Abbas Araghchi de forma separada.

"Os Estados Unidos e alguns países europeus afirmam defender a segurança e a paz ao mesmo tempo que fornecem armas mortais ao regime sionista. Eles deveriam ser responsabilizados pelas suas políticas erradas", declarou um funcionário do Ministério iraniano aos diplomatas.