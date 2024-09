Ataque a comboio da Cruz Vermelha na Ucrânia deixa 3 mortos

"Condeno veementemente os ataques ao pessoal da Cruz Vermelha. É inconcebível que um atentado atinja um centro de distribuição. Nossos corações estão partidos enquanto lamentamos a perda de nossos colegas", disse Mirjana Spoljaric, presidente do CICV.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter sido a responsável pelo ataque ao comboio da Cruz Vermelha em Donetsk.

"Outro crime de guerra. O ocupante atacou veículos da Cruz Vermelha Internacional que estavam em uma missão humanitária na região de Donetsk. Infelizmente, três pessoas foram mortas neste ataque russo", comentou o mandatário.

Spoljaric é esperada em Moscou nos próximos dias, onde se reunirá com o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, e outros altos funcionários do governo para discutir, entre outras coisas, o respeito pelo direito internacional humanitário, os prisioneiros de guerra e as pessoas desaparecidas, e a proteção dos operadores humanitários. (ANSA).

