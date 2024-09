BCE alivia aperto monetário e reduz juros em 0,25 ponto

"Com base na avaliação atualizada das perspectivas de inflação, agora é oportuno dar mais um passo na moderação do grau de restrição da política monetária", diz um comunicado do Conselho Diretivo do BCE.

"Os dados recentes sobre a inflação espelham substancialmente as expectativas", acrescenta a nota.

O Banco Central Europeu projeta uma inflação de 2,5% na zona do euro em 2024, de 2,2% em 2025 e de 1,9% em 2026, e a meta é manter o índice no patamar de 2%. No comunicado, a instituição evita se comprometer com um percurso de queda dos juros nas próximas reuniões do Conselho Diretivo e diz que as decisões serão tomadas com base nos dados disponíveis.

O BCE já havia reduzido as taxas em 0,25 ponto percentual em junho passado, mas as manteve inalteradas na reunião de julho.

(ANSA).