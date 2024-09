Enel vai investir R$ 20 bilhões no Brasil em 3 anos

O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética da Itália, Gilberto Pichetto Fratin, que visitaram a base operacional da empresa.

"Estamos aqui para conhecer um dos principais centros da Enel no Brasil, lembrando que este país é, depois da Itália, o segundo em presença da Enel, com mais de 15 milhões de clientes e que está na vanguarda em São Paulo, com um grande investimento em renovação que está concretizando hoje", disse Pichetto Fratin à ANSA.

À tarde, o ministro participa de outros compromissos institucionais em São Paulo junto com o CEO da Enel, Flavio Cattaneo. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.